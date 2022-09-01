Мінцифри закликає айтішників всюди перейменовувати рф в "країну-терориста"

"Ініціативу запустили українські айтішники. Ціль – на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву "росія" на "росія - країна-терорист". Адже країна, що обстрілює мирні міста, що чинить військові злочини і ставить увесь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому" - Михайло Федоров.