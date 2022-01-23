Мінцифри обіцяє незабаром додати до Дії послугу з кібербезпеки

12:36 23 січень Київ, Україна

Після гучного повідомлення про кібератаку на державні сайти, у тому числі і на портал Дії, в Міністерстві цифрової трансформації вживають усіх можливих заходів щодо захисту особистих даних клієнтів. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, незабаром у Дії запрацює нова єЗахист.

За допомогою є Захиста будь-який користувач зможе ознайомитися з основними правилами кібербезпеки, а також наявність своїх особистих даних у певних реєстрах.

У планах міністерства, сказав Федоров, запуск системи повідомлень громадян щодо того, що проводиться службова перевірка його даних у реєстрі.

З огляду на минулу кібератаку, міністр ще раз підтвердив, що на сьогодні додатком Дія користуються 13,7 мільйона українців, а порталом – майже 13 мільйонів. Також він нагадав, що у самому додатку персональні дані не зберігаються.