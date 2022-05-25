Мінцифри: як оформити COVID-сертифікат в додатку Дія

Як відомо, відсьогодні, з 20 серпня, в ЄС схвалили український COVID-сертифікат. На проведеному з цього приводу брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як отримати COVID-сертифікат через портал Дія.
Для початку потрібно встановити сам додаток. Потім перейти в розділ Послуги.
Далі потрібно відправити запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Тому що це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит і електронний підпис.
При цьому в самому додатку поки йдеться, що послуга COVID-сертифікат знаходиться в стадії розробки. Федоров пояснив, що інформація в додатку поки оновлюється і процес генерування документів може зайняти деякий час.
Крім того, міністр повідомив, що для українців будуть доступні два COVID-сертифікати - міжнародний і внутрішній.
Федоров пояснив, що в міжнародному сертифікаті більше медичної інформації. "Там немає фото. Такі стандарти технічної документації ЄС", - зазначив він.
А у внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації та є фото. Як і інші документи, можна перевіряти через QR-код, без спеціального обладнання.
Міністр додав, що внутрішній сертифікат розроблений на випадок посилення карантину.
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