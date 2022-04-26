Мінцифри шукає "білих хакерів" для злому додатку "Дія"

21:32 27 листопада Київ, Україна

Для забезпечення повної безпеки функціонування програми "Дія" , Міністерство цифрової трансформації України запропонувало мільйон гривень хакерам , здатним знайти вразливі місця додатку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в п'ятницю, 27 листопада.

За його словами, відомство має намір провести тест "багбаунті" - для участі в ньому на платформі Bugcrowd запрошуються "білі хакери" з усього світу.

"Це одна з найвідоміших міжнародних компаній, що спеціалізується на кібербезпеціц і багбаунті-програмах", - повідомив глава Мінцифри і підкреслив, що нагороди розподілять по п'яти категоріях вразливостей - від найменш до найбільш небезпечних.

При цьому самому додатку "Дія" та його користувачам від дій "білих хакерів" нічого не загрожує.

"Білі хакери будуть ламати тестовий додаток. Ми створимо окрему середу для пошуку багів, яка не буде містити персональних даних", - підкреслив Федоров.

Прийом заявок на участь в багбаунті відкриють в грудні, а поки обговорюються правила конкурсу, умови участі та класифікації типів вразливостей за категоріями.



За словами Федорова, учасникам доведеться постаратися, оскільки "Дія" пройшла два міжнародних тести на захищеність і відповідає не тільки українським стандартам безпеки.