Мінцифри шукає "білих хакерів" для злому додатку "Дія"

Для забезпечення повної безпеки функціонування програми "Дія", Міністерство цифрової трансформації України запропонувало мільйон гривень хакерам, здатним знайти вразливі місця додатку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в п'ятницю, 27 листопада.
За його словами, відомство має намір провести тест "багбаунті" - для участі в ньому на платформі Bugcrowd запрошуються "білі хакери" з усього світу.
При цьому самому додатку "Дія" та його користувачам від дій "білих хакерів" нічого не загрожує.
Прийом заявок на участь в багбаунті відкриють в грудні, а поки обговорюються правила конкурсу, умови участі та класифікації типів вразливостей за категоріями.
За словами Федорова, учасникам доведеться постаратися, оскільки "Дія" пройшла два міжнародних тести на захищеність і відповідає не тільки українським стандартам безпеки.
За словами Федорова, учасникам доведеться постаратися, оскільки "Дія" пройшла два міжнародних тести на захищеність і відповідає не тільки українським стандартам безпеки.
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