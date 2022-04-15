Мінцифра запустить дашборд вільних місць в лікарнях

Мінцифра під керівництвом МОЗ розробляє лінійку цифрових рішень для спрощення координації і госпіталіації хворих з COVID-19.
Крім запуску електронного рецепта на ліки і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, в Мінцифри також планують запуск чат-бота для координації госпіталізації і відкритий дашборд вільних місць в лікарнях, що дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19, говориться в повідомленні міністерства.
Крім того, в планах Мінцифри - оцифрувати і централізувати збір інформації за фактами і підозрами про випадки інфекційних захворювань для отримання повної інформації про можливі випадки COVID-19 в Україні.
"Так ми зможемо швидше і ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлю ліків", - наголошується в повідомленні Мінцифри.
У міністерстві також працюють над вдосконаленням функціоналу додатка "Дій Вдома" і введенням електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.
Крім того, в планах Мінцифри - оцифрувати і централізувати збір інформації за фактами і підозрами про випадки інфекційних захворювань для отримання повної інформації про можливі випадки COVID-19 в Україні.
"Так ми зможемо швидше і ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлю ліків", - наголошується в повідомленні Мінцифри.
У міністерстві також працюють над вдосконаленням функціоналу додатка "Дій Вдома" і введенням електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі