Мінцифри: незабаром у "Дії" з'являться п'ять нових послуг

У Мінцифри анонсували п'ять нових сервісів, які найближчим часом будуть доступні у додатку або на порталі Дія. Серед них – зміна місця проживання, розмитнення авто та документи про освіту.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
Зокрема, серед нових послуг:
- відшкодування вкладів;
- розмитнення авто;
- перереєстрація авто при купівлі-продажу;
- зміна місця проживання;
- документи про освіту.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі