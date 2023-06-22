Мінцифри: незабаром у "Дії" з'являться п'ять нових послуг

19:28 22 червня Київ, Україна

У Мінцифри анонсували п'ять нових сервісів, які найближчим часом будуть доступні у додатку або на порталі Дія. Серед них – зміна місця проживання, розмитнення авто та документи про освіту.



Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

"Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші сервіси, щоб ви не ходили держустановами і забули про черги", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Зокрема, серед нових послуг: