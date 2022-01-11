Мінціфра анонсувала нові послуги сервісу "Дія"

Портал та додаток "Дія" розширюють спектр послуг, в Мінціфре підготували презентацію десяти нових можливостей сервісу.
Про це в своєму Telegram-каналі написав віце-прем'єр-міністр України - міністр по цифровій трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Так, на порталі "Дія" з'явиться:
- оновлена реєстрація ТОВ онлайн;
- можливість почати і завершити будівництво онлайн, що відносяться до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) - більше 90% всього будівництва;
- еМалятко онлайн.
У додатку "Дія" будуть доступні наступні можливості:
- цифровий шеринг документів. Це цифрова революція для держави. Ви зможете передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) натиснувши "ок" на пуш повідомлення в Дія;
- управління належним користувачем. Можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться в Діє. Наприклад, ваша дружина зможе їздити на вашому автомобілі без фізичного технічного паспорта. Він буде у неї в додатку;
- отримання і сплата штрафів в Дія;
- отримання інформації та сплата боргів;
- цифровий ІПН (податковий номер). Тепер ця папірець не буде потрібна. А за допомогою цифрового шеринга документа його "копію" можна буде передавати державним органам і бізнесу за секунду;
- цифрове свідоцтво про народження - фактично паспорт для дитини для 14 років також з'явиться в дії;
- статус внутрішньо переміщеного особи.
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