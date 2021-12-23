Мінцифри: 6 000 сільських лікарень, шкіл і бібліотек до кінця року підключать до Інтернету

14:39 15 квітень Київ, Україна

В Україні стартує проєкт "Інтернет-Субвенції", а також публічний дашборд, де можна буде ознайомитися з динамікою підключення сіл до фіксованого Інтернету.



Про це в Telegram повідомив міністр Михайло Федоров.

"Більше ніж 3 000 українських сіл будуть підключені до оптичного Інтернету вже у 2021 році. Ми запускаємо платформу проєкту "Інтернет-Субвенції", а також публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проєкту. Ця платформа допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенції", - йдеться в повідомленні.

За його словами, інтернет-субвенція в 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб. До Інтернету підключаться 6 000 лікарень, шкіл і бібліотек.