Мільйони вірян України підуть на Великдень до храмів

12:31 01 травень Київ, Україна

Як повідомила сьогодні, 1 травня, пресслужба Нацполіції, попри строгий карантин, 14000 храмів і церков України проводитимуть Великодні богослужіння. За попередніми підрахунками, в святкуванні візьмуть участь близько мільйона вірян.

Відзначається, що в цей день на службу заступить понад 21 000 поліціянтів, які будуть знаходитися поблизу культових споруд, а також стежити за безпекою на дорогах і біля місць відпочинку громадян.

Публічну безпеку і порядок забезпечуватимуть понад 29 000 правоохоронців: 21,1 тис. поліціянтів, 1,6 тис. військовослужбовців Нацгвардії, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС. Вони будуть знаходитися поблизу культових споруд, а також стежити за безпекою на дорогах і біля місць відпочинку громадян.

У поліції також повідомили, що правоохоронці, які заступають на службу в святкові дні, будуть не тільки стежити за порядком, а й контролювати дотримання карантину. При цьому вони будуть проводити в першу чергу роз'яснювальну роботу, а в разі ігнорування зауважень - притягувати порушників до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Поліціянти закликають громадян до дотримання карантину, зокрема, соціальної дистанції і використання засобів індивідуального захисту.

Як відомо, 2 травня православні і греко-католики в Україні відзначають Воскресіння Христове.