Мільйони доларів пішли на передвиборчу рекламу в Facebook

12:23 24 жовтня Київ, Україна

Соціальні мережі міцно увійшли в наше життя. Багато громадян замінили мережами всі традиційні джерела інформації, такі як преса, телебачення і радіо. З огляду на це, всі учасники виборчої кампанії зробили ставку на рекламу в соціальних мережах. Так, з 5 вересня поточного року - з початку передвиборчої кампанії - політсили, які беруть участь в ній, витратили на рекламу в Facebook понад 70 мільйонів гривень (2,5 мільйона доларів). Про це в п'ятницю, 23 жовтня, повідомило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

Відзначається, що рекламна кампанія в соціальній мережі була особливо насиченою в останні тижні.

"Якщо порівнювати активність партій на витрачання цих ресурсів, то в вересні це було майже 30 тисяч доларів на день різними політичними силами сукупно. Уже в жовтні сума сягала 150 тисяч доларів в день", - повідомила глава правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, голосування на місцевих виборах в Україні намічене на неділю, 25 жовтня. А сьогодні в країні настав "день тиші", коли офіційно заборонена будь-яка агітація.

Раніше в ОПОРІ повідомили, що всенародне опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський в день проведення місцевих виборів, обійдеться в 103 мільйони гривень.