Михайло Поплавський здивував шанувальників своїм спокусливим кліпом

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський не перестає шокувати цнотливу публіку своїми проєктами і виступами. Нещодавно він представив рімейк на пісню Блюз еротичних думок, написану Іриною Білик на початку 2000-х років.
У 2001 році кліп на композицію, знятий режисером Володимиром Якименком та оператором Олексієм Степановим, називали "сексуальною революцією".
Через два десятиліття Поплавський вирішив дати нове життя пісні, додавши еротичної естетики і спецефектів. У композиції змінили аранжування, додали жіночий бек-вокал і зняли ще більш провокаційне відео з використанням сучасних технологій: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.
Режисером ролика стала відома кліпмейкерка Катя Царик, а оператором-постановником - Юрій Король.
Царик вдалося створити атмосферу витонченого бродвейського мюзиклу, в якому головний герой постав в оточенні граціозних красунь в рубінових сукнях. Кліп відзначає вишукана хореографія і стильні декорації.
Відразу після прем'єри співаючий ректор почав роботу над новим кліпом на пісню Український борщ. У найближчих планах - створити ще кілька рімейків на хіти, популярні серед молоді.
Раніше Поплавський презентував ребрендинг хіта Варенички. Для кліпу на пісню він схуд на вісім кілограмів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі