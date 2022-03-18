Михайло Поплавський здивував шанувальників своїм спокусливим кліпом

11:44 16 червня Київ, Україна

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський не перестає шокувати цнотливу публіку своїми проєктами і виступами. Нещодавно він представив рімейк на пісню Блюз еротичних думок, написану Іриною Білик на початку 2000-х років.

У 2001 році кліп на композицію, знятий режисером Володимиром Якименком та оператором Олексієм Степановим, називали "сексуальною революцією".

Через два десятиліття Поплавський вирішив дати нове життя пісні, додавши еротичної естетики і спецефектів. У композиції змінили аранжування, додали жіночий бек-вокал і зняли ще більш провокаційне відео з використанням сучасних технологій: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

Режисером ролика стала відома кліпмейкерка Катя Царик, а оператором-постановником - Юрій Король.

Царик вдалося створити атмосферу витонченого бродвейського мюзиклу, в якому головний герой постав в оточенні граціозних красунь в рубінових сукнях. Кліп відзначає вишукана хореографія і стильні декорації.

"У цьому кліпі ми вирішили показати красиву еротику, стильну і витончену. Без вульгарності, з красивими україночками, якими я захоплююся. Коли вперше побачив цей кліп, відчув себе років на 20 молодше. З новими роботами я сам молодію, з оптимізмом дивлюся в майбутнє і заряджаю своєю енергією молодь", - підкреслив Поплавський.

Відразу після прем'єри співаючий ректор почав роботу над новим кліпом на пісню Український борщ. У найближчих планах - створити ще кілька рімейків на хіти, популярні серед молоді.

Раніше Поплавський презентував ребрендинг хіта Варенички. Для кліпу на пісню він схуд на вісім кілограмів.