Міграція українців до Польщі: більше ніж 50% мігрантів, що мають посвідку на проживання в Польщі - українці

12:10 08 серпня Київ, Україна

Україна, Білорусь, Німеччина, Росія, В'єтнам входять до п'ятірки країн, громадяни яких отримали найбільшу кількість посвідок на проживання в Польщі.



Про це розповів спікер Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.



За словами Дудзяка, польська влада видала 500 тис. дозволів на проживання.

"З 500 тис. іноземців, що мають посвідку на проживання і документи, видані громадянам країн Європейського Союзу, найбільші групи складають громадяни: України - 277 тис. осіб, Білорусі - 34 тис., Німеччини - 20 тис., Росії - 13 тис., В'єтнаму - 11 тис., Індії - 10,5 тис., Грузії - 9 тис., Італії - 8,5 тис., Китаю - 6,5 тис. і Великобританії - 6,5 тис.", - заявив спікер.

За перше півріччя цього року кількість іноземців з посвідкою на проживання зросла майже на 42 тис. осіб, повідомив Дудзяк. Найбільший приріст іноземців, які оселилися в Польщі, стосувався громадян України (на 31,5 тис. осіб), Білорусі (на 4,4 тис. осіб), Грузії - (на 1 тис. осіб), Молдови (на 900 осіб) та Індії (на 700 осіб).



"Безумовно, більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання, який може бути видано максимум на три роки. В цей час 63% людей мають такі документи. Група іноземців, які мають право на постійне проживання і довгострокове проживання, становить 20%. Приблизно 14% - це громадяни держав Європейського Союзу, які зареєстрували своє перебування", - сказав він.