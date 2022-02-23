Міграція українців набирає обертів. Думка експерта

09:07 23 лютий Київ, Україна

Понад 20 мільйонів українців сьогодні живуть за межами України і це величезний ресурс, який Україна має використати.

Таку думку висловив голова Світового конгресу українців Павло Грод.



«Наше завдання – залучати діаспору, світове українство до розвитку та життя України. Адже є поодинокі приклади східноєвропейських країн, які залучили свої діаспори до процесів реформування та трансформації», – сказав Павло Грод.



За його словами, Світовий конгрес українців співпрацює з президентом України, з політичними партіями, громадянським суспільством та експертним середовищем для того, щоб отримати право на друге громадянство.



«Щоб українці, які народилися в Україні та приїхали за кордон, чи такі, як я, хто народився за межами України, але є патріотами, мали змогу отримати український паспорт», – пояснює глава діаспори.



Нагадаємо, протягом 10 місяців 2021 року Україну залишили і досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник протягом останніх 11 років.



За даними опитування, кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном: працювати без офіційного оформлення і навіть у закритому приміщенні без можливості його залишити; перетнути кордон не встановленим законом способом; віддати свій паспорт, телефон та особисті речі роботодавцю.



Протягом 2019-2021 років, за даними опитування, 46 тис. українців постраждали від торгівлі людьми: близько двох третин із них потрапили у тенета торговців людьми за кордоном.



За оцінками Міжнародної організації з міграції, майже 1,2 млн українців працювали за кордоном у 2021 році, що перевищує показник 2019 року на 11%. З цих людей 42% було працевлаштовано неофіційно (два роки тому ця частка становила 30%).