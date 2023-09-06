Міграційні тенденції: 2,4 млн українців поїхали і не повернулися з початку вторгнення

15:00 16 серпня Київ, Україна

Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю українців, які виїхали і повернулися, становить 2,4 млн. Іноземці навіть під час війни більше в'їжджають, ніж залишають Україну.



Про це повідомляє Опендатабот, цифровий сервіс аналізу державних даних.



За шість місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в'їхало – 7,97 млн. Така різниця – 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша за показник I півріччя минулого року. Тоді Україну залишило на 2,62 млн людей більше, ніж в'їхало. У ІІ півріччі 2022 року люди все ж таки активніше поверталися в Україну — тоді прибуло на 149 ти.. громадян більше, ніж виїхало.



З початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав і в'їхав в Україну, склала 2,7 млн осіб. Більшість із них — 2,4 млн — громадяни України, решта — іноземці. Цікаво, що в березні і квітні поточного року кількість українців, що повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023 року ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток.



Незважаючи на дедалі більшу кількість людей, які виїжджають, у І півріччі 2023-го частка громадян, які залишили Україну і не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом І півріччя 2022 року ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року – 13,6%.



А ось іноземців за шість місяців цього року, навпаки, в'їхало більше, ніж поїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісяця із лютого 2023 року.



Загалом за півтора року, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн людей, а в'їхали – 23,66 млн осіб.



Дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно відрізняються від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.