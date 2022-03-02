Міграційна служба України продовжує термін дії закордонних паспортів

Як повідомляє Державна міграційна служба України, з 1 березня 2022 року термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може бути продовжено на 5 років.

Уряд прийняв відповідну ухвалу 28 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та запровадженням військового стану на всій території України.

Крім того, в паспорти батьків або законних представників вклеюватимуться фотографії дітей із зазначенням їхніх персональних даних. Ця інформація засвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Продовження терміну дії паспортів, вклеювання фотографій дитини у паспорти батьків або законних представників здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.