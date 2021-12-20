Міграційна служба пояснила, чому уряд України не надає притулку громадянам Білорусі

07:42 09 грудень Київ, Україна

Уряд не приймає окремої ухвали про надання тимчасового захисту шукачам притулку з Білорусі, оскільки громадяни цієї країни не прибувають масово в Україну.



Про це йдеться у відповіді за підписом голови Державної міграційної служби (ДМС) Наталії Науменко на резолюцію учасників правозахисної дискусії «Боротьба за демократичний вибір – правозахисники, журналісти та громадські активісти Білорусі. Внутрішня та зовнішня політика України щодо ситуації у Білорусі”.



Відповідаючи правозахисникам, Науменко посилається на ст. 18 закону "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". У ньому міститься критерій масовості в'їзду в Україну, що є підставою для ухвалення такої постанови.



Глава міграційної служби пояснює свою позицію тим, що із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, до Держприкордонслужби у 2020 році звернулося 19 громадян Білорусі, а за дев'ять місяців 2021 року – 21. Одночасно з 1 серпня 2020 року до ДМС з такими заявами звернулися 104 громадяни цієї країни.

"З огляду на це відсутні підстави для ініціювання питання перед Кабміном щодо надання тимчасового захисту громадянам Республіки Білорусь", - йдеться у відповіді.

За словами директора Освітнього будинку прав людини в Чернігові Сергія Бурова, причиною таких низьких даних є небажання білорусів отримувати в Україні статус біженця або того, хто потребує додаткового захисту. За його словами, білоруси вірять, що повернуться, коли в них удома перестане панувати антидемократичний режим. І багато хто намагається робити все для цього, перебуваючи фактично у вигнанні.



У свою чергу розгляд заяви на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, триває досить довгий час, протягом якого особа обмежена в пересуванні навіть усередині країни і не може працевлаштуватися.



Сергій Буров пояснює, що статус особи, яка потребує тимчасового захисту, міг би надаватися набагато швидше, оскільки це "форма захисту, яка є винятковим практичним заходом, обмеженим у часі". Відтак особа швидше отримає доступ до державної системи освіти, охорони здоров'я, можливості знайти роботу, користуватися всім комплексом прав без додаткових обмежень. Щоправда, яким буде порядок, який регулюватиме надання тимчасового захисту, залежить від уряду. Саме урядовою ухвалою має встановлюватися процедура надання тимчасового захисту.



Правозахисна резолюція містить також заклик до влади тимчасово вилучити адміністративну відповідальність для громадян Білорусі, які змушені були перетнути кордон України за межами КПВВ через загрозу переслідувань на батьківщині, якщо вони не збираються просити міжнародного захисту в Україні, а планують виїхати в іншу країну. Водночас для таких випадків влада закликає дозволити їм короткострокове перебування, достатнє, щоб вони могли виїхати далі з України.



ДМС рекомендує правозахисникам опрацювати це питання із Держприкордонслужбою, оскільки притягнення до відповідальності – компетенція цього відомства. Втім, Науменко наголошує на рівності перед законом відповідно до ст. 248 КУпАП та вказує, що прийняття нормативних актів, які надавали б певні переваги або обмеження для членів однієї групи щодо можливостей інших груп, матиме дискримінаційний характер. Правозахисник із цим твердженням щодо претендентів на притулок не згоден.

“Дискримінаційний характер буде тоді, коли люди будуть перебувати у різних ситуаціях, а до них застосовуватимуться однакові заходи. Тобто не можна ставитися однаково до злочинця, якого потрібно помістити до місця несвободи за рішенням суду, і людини, яка не є злочинцем. Навпаки, щоб уникнути дискримінаційного характеру, у подібній ситуації має бути застосоване розрізнене ставлення”, – сказав Сергій Буров.

Крім того, Міграційна служба повідомила про плани подати на розгляд уряду пропозиції продовжити терміни постанов №1302 «Деякі питання перебування в Україні громадян Республіки Білорусь» та №1303 «Деякі питання оформлення виду на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема, спеціалістами у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких відчутна для економіки України”. У цих документах зазначаються терміни легального перебування певних категорій громадян Білорусі.



Правозахисник вважає, що такі заходи української влади значною мірою допомагають, але залишаються напівзаходами у допомозі білорусам під час кризи у їхній країні.

“Бо просте продовження термінів легального перебування в Україні знімає лише одну проблему: людина легально перебуває на території України та може не повертатися до Білорусі. Але людям у цей час треба за щось жити. Вони можуть працевлаштуватися, зокрема. Українське законодавство зобов'язує роботодавців сплачувати іноземцям заробітну плату 10 мінімальних зарплат на місяць. А це приблизно 60 тисяч гривень”, – каже Сергій Буров і закликає владу вжити належних кроків на захист білорусів.

Він погоджується з думкою, яку останнім часом пропонують фахівці, що виходом із ситуації могли б стати гуманітарні візи, як це роблять у Польщі та в балтійських країнах.