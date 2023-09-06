МЗС виступило проти запрошення послів рф та білорусі на вручення Нобелівської премії

14:21 01 вересня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України виступило проти запрошення послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.



Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

"Фонд Нобеля прийняв рішення відновити практику запрошення послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням безпосередньо доводити свої цінності навіть тим державам, що протистоять їм. Доводити цінності гуманізму до росії та білорусі - Сизифова праця... Зусилля, які не приведуть до результату", – наголосив Ніколенко.

Він додав, що найімовірніше, того дня, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі у Стокгольмському концертному холі, російська армія вчинятиме чергові військові злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах.



За таких умов, за словами Ніколенка, рішення фонду повернутися до “business as usual” у кремлі сприймуть посиленням відчуття безкарності.



Спікер МЗС нагадав, що минулого року Фонд Нобеля не запрошував російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.