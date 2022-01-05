МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Казахстану

МЗС України не рекомендує українцям відвідувати Казахстан у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану з 5 по 19 січня через масові протести.
Акції протесту в Казахстані не вщухають і досі. Їхньою першочерговою причиною стало підвищення з 1 січня ціни на скраплений газ удвічі – до 120 тенге (7,53 гривні; 0,24 євро) за літр. Якщо спочатку люди вимагали лише зниження ціни на газ, то пізніше до переліку вимог додалися покращення добробуту та відставка чиновників.
На тлі протестів уряд Казахстану ухвалив рішення знизити ціну на газ до 50 тенге (3,14 гривні; 0,1 євро) за літр для Мангістауської області на заході країни, проте акції це не зупинило.
5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.
За останніми повідомленнями, учасники мітингів в Алмати та Актобі почали вриватися у будинки державних установ.
За повідомленнями місцевих ЗМІ та соцмереж, у кількох містах Казахстану поліція відмовилася затримувати людей, які беруть участь у так званій "газовій революції", а деякі бійці Нацгвардії Казахстану разом із бронетехнікою перейшли на бік протестувальників.
На тлі протестів уряд Казахстану ухвалив рішення знизити ціну на газ до 50 тенге (3,14 гривні; 0,1 євро) за літр для Мангістауської області на заході країни, проте акції це не зупинило.
5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.
За останніми повідомленнями, учасники мітингів в Алмати та Актобі почали вриватися у будинки державних установ.
За повідомленнями місцевих ЗМІ та соцмереж, у кількох містах Казахстану поліція відмовилася затримувати людей, які беруть участь у так званій "газовій революції", а деякі бійці Нацгвардії Казахстану разом із бронетехнікою перейшли на бік протестувальників.
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