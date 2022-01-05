МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Казахстану

"У зв'язку з заворушеннями та запровадженням НП громадянам України рекомендується утриматися від відвідування Казахстану, а тим, хто перебуває на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей", - йдеться у повідомленні української зовнішньополітичної служби.