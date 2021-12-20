МЗС: інформ-війська РФ йдуть попереду і формують брехливий фон для виправдання злочинів російської армії
10:59 06 квітень Київ, Україна
У МЗС України спростували брехливі чутки російських ЗМІ про загибель хлопчика на сході України, нібито в результаті обстрілу українськими безпілотниками.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Ніколенко розповів, що на минулих вихідних російські ЗМІ активно поширювали новину про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області в результаті нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.
"Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла у гаражі. Більш того, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти", - йдеться в повідомленні.
За його словами, "фейки про вбитих дітей - невіддільний елемент російських психологічних операцій проти України".
"Всі ми пам'ятаємо про вигаданого розп'ятого хлопчика в Слов'янську. Як і минуле, нинішнє вкидання має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях і в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угрупувань", - нагадав представник МЗС.
Ніколенко наголосив, що саме тому в контактах з міжнародними партнерами Україна підкреслює, що, як тільки РФ загострює ситуацію з безпекою на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують інформаційний фон для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського - черговий приклад інструментарію таких операцій.
"Наші стратегічні партнери це прекрасно розуміють і не сприймають російські інсинуації. Російські фейки можна побороти тільки завдяки системній роботі. За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Починають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації. Працюємо і над іншими міжнародними ініціативами", - підсумував спікер МЗС.
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