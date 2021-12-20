МЗС: інформ-війська РФ йдуть попереду і формують брехливий фон для виправдання злочинів російської армії

10:59 06 квітень Київ, Україна

У МЗС України спростували брехливі чутки російських ЗМІ про загибель хлопчика на сході України, нібито в результаті обстрілу українськими безпілотниками.



Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



Ніколенко розповів, що на минулих вихідних російські ЗМІ активно поширювали новину про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області в результаті нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.

"Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла у гаражі. Більш того, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "фейки про вбитих дітей - невіддільний елемент російських психологічних операцій проти України".

"Всі ми пам'ятаємо про вигаданого розп'ятого хлопчика в Слов'янську. Як і минуле, нинішнє вкидання має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях і в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угрупувань", - нагадав представник МЗС.

Ніколенко наголосив, що саме тому в контактах з міжнародними партнерами Україна підкреслює, що, як тільки РФ загострює ситуацію з безпекою на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують інформаційний фон для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського - черговий приклад інструментарію таких операцій.