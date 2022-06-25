Межигір'я стане національним парком, - рішення Кабміну

08:44 25 червня Київ, Україна

Межигір'я – синонім невгамовної жадібності Януковича-втікача. Довгий час вся країна дивилася на цей безхазяйний «маєток» і годувала нещасних страусів. І ось доля Межигір'я нарешті визначена!

На території урядової резиденції Межигір'я буде створено парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомляє у п'ятницю, 24 червня, прес-служба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

"Мінзахисту навколишнього середовища... починає офіційний процес перетворення урядової резиденції Межигір'я на державний парк-пам'ятник...Вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів у Київській області стане природоохоронною територією, наприклад, як Феофанія, Маріїнський парк чи Голосіївський ліс", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб урядова резиденція Межигір'я офіційно набула статусу парку-пам'ятника державного значення, Мінзахисту навколишнього середовища має завершити всі юридичні процедури та підготувати відповідний проект указу президента.

Нагадаємо, на початку березня резиденція колишнього президента України Віктора Януковича Межигір'я потрапила під бомбовий удар.

Наприкінці минулого року правоохоронці завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у заволодінні резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.