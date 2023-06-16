Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії

11:10 04 червня Київ, Україна

Війна завжди несе руйнування та смерть. Але найстрашніше те, що вона приносить смерть невинних дітей, які є майбутнім нації. Сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. У світі цей день відзначається як Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

"Це дуже сумна дата за часів незалежності України. Станом на 1 червня 2021 року, коли Постановою Верховної Ради України було встановлено День пам'яті дітей, маленьких українців, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, загинуло щонайменше 240 дітей. За 15 місяців повномасштабний агресир проти Українського народу, лише за офіційними даними офісу Генерального прокурора, загинули 484 дитини, 993 дитини поранені. Понад 19,5 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії або тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

За оновленими даними, станом на ранок 4 червня 2023 року ювенальні прокурори зареєстрували загибель 485 та поранення 1005 дітей внаслідок російської агресії в Україні.

"Десяти тисяч дітей втратили близьких - матерів, батьків, братів та сестер, бабусь та дідусів, стали сиротами та напівсиротами. Мільйони дітей змушені залишити рідні будинки, рятуючись від "російського світу", - констатують у ВР. "13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергій з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку безневинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброю та ненависть, які щодня продовжують нести та руйнувати життя українських дітей.

Нагадаємо, 3 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором м.Підгородне Дніпропетровської області загинула 2-річна дівчинка та постраждали п'ятеро дітей віком від 6 до 17 років.