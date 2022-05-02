Міжнародний день людей з інвалідністю - звернення президента

11:37 03 грудня Київ, Україна

Ще в 1992 році Генасамблея ООН започаткувала Міжнародний день людей з інвалідністю, тепер у всьому світі 3 грудня - це день, коли мобілізується підтримка громадськості для вирішення важливих питань, що стосуються інтеграції людей з обмеженими можливостями та підвищення обізнаності суспільства про проблеми інвалідів.

Звернення президента України з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Шановні друзі!



Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день людей з інвалідністю - день прийняття, осмислення, розуміння суті та особливостей повсякденного життя людей з інвалідністю, а часто - їхньої боротьби за дотримання своїх прав і свобод.



У сучасних реаліях людям з інвалідністю набагато складніше. Адже кожен з нас в умовах боротьби з епідемією COVID-19 як ніколи раніше усвідомлює значущість найвищої соціальної цінності - здоров'я. Для людей з інвалідністю питання здоров'я стало в рази більш актуальним.



Тому державна політика у всіх напрямках повинна безапеляційно враховувати аспект інвалідності, а влада і суспільство - докладати максимум зусиль для поліпшення доступу людей з інвалідністю до медицини, праці, освіти, архітектури, транспорту і інших сфер життєдіяльності.



Я глибоко переконаний, що люди з інвалідністю при будь-яких обставинах були, є і будуть залишатися зразком переможної боротьби за свої права, за повноцінне життя нарівні з іншими, за статус України як соціальної і правової держави.



Для мене як президента важливо орієнтувати дії парламенту, уряду та інших владних інститутів на забезпечення прав і свобод людей з інвалідністю в Україні.



Бажаю вам міцного здоров'я і віри в себе і свою державу!



Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ