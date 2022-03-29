Міжнародний аеропорт "Одеса" припиняє авіасполучення - дати

17:43 01 липня Київ, Україна

У зв'язку з офіційним відкриттям нової злітно-посадкової смуги, Міжнародний аеропорт "Одеса" не прийматиме і не відправлятиме літаки з 00:00 15 липня і до 12:00 16 липня.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.



Відзначається, що аеропорт Одеса пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової ЗПС.



Офіційне відкриття нової злітно-посадкової смуги відбудеться 16 липня.



В цей час аеропорт Одеса обслуговує більше ніж 30 міжнародних напрямків. У червні до них додалися Батумі, Даламан, Єреван, Тбілісі, Корфу і інші.