Міжнародний аеропорт "Одеса" припиняє авіасполучення - дати

У зв'язку з офіційним відкриттям нової злітно-посадкової смуги, Міжнародний аеропорт "Одеса" не прийматиме і не відправлятиме літаки з 00:00 15 липня і до 12:00 16 липня.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
Відзначається, що аеропорт Одеса пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової ЗПС.
Офіційне відкриття нової злітно-посадкової смуги відбудеться 16 липня.
В цей час аеропорт Одеса обслуговує більше ніж 30 міжнародних напрямків. У червні до них додалися Батумі, Даламан, Єреван, Тбілісі, Корфу і інші.
Відзначається, що аеропорт Одеса пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової ЗПС.
Офіційне відкриття нової злітно-посадкової смуги відбудеться 16 липня.
В цей час аеропорт Одеса обслуговує більше ніж 30 міжнародних напрямків. У червні до них додалися Батумі, Даламан, Єреван, Тбілісі, Корфу і інші.
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