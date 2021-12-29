Між Кривим Рогом і Одесою відновлять пряме залізничне сполучення

13:15 20 квітень Київ, Україна

Укрзалізниця прислухалася до звернень пасажирів і з 27 квітня 2021 відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом і Одесою.

"Напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу буде простіше дістатися до морських курортів Одеського регіону", - відзначили в УЗ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Відзначається, що перший потяг з Кривого Рогу вирушить 27 квітня о 18:10 і прибуде до Одеси о 6:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси призначений на 28 квітня, о 20:20, з прибуттям до Кривого Рогу о 10:10 ранку.



У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних фірмових купейних вагонів. На ділянці П'ятихатки - Одеса - П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда №53/54 Дніпро - Одеса. Відповідно, на ділянці П'ятихатки - Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.