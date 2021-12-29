Між Кривим Рогом і Одесою відновлять пряме залізничне сполучення

Укрзалізниця прислухалася до звернень пасажирів і з 27 квітня 2021 відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом і Одесою.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відзначається, що перший потяг з Кривого Рогу вирушить 27 квітня о 18:10 і прибуде до Одеси о 6:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси призначений на 28 квітня, о 20:20, з прибуттям до Кривого Рогу о 10:10 ранку.
У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних фірмових купейних вагонів. На ділянці П'ятихатки - Одеса - П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда №53/54 Дніпро - Одеса. Відповідно, на ділянці П'ятихатки - Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.
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