Метро Києва: шість нових станцій з покриттям 4G

На 15 з 46 підземних станцій київського метрополітену і тунелях між ними працює зв'язок четвертого покоління.
Мобільний зв'язок 4G запустили оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell. Ця інформація була оприлюднена на сайтах операторів в понеділок, 17 серпня.
Де можна скористатися мобільного 4G-зв'язком?
- "Університет";
- "Театральна";
- "Контрактова площа";
- "Поштова площа";
- "Майдан Незалежності";
- "Золоті ворота".
Станом на день понеділка, 17 серпня, 4G запустили на 15 з 46 підземних станцій.
Мобільні оператори спільно з компанією Huawei до кінця серпня планують розширити покриття ще на 7 станціях:
Мобільні оператори спільно з компанією Huawei до кінця серпня планують розширити покриття ще на 7 станціях:
- "Хрещатику";
- "Площі Льва Толстого";
- "Олімпійської";
- "Палаці Україна";
- "Палаці спорту";
- "Кловській";
- "Печерської".
У релізі говориться, що до кінця цього року всі станції Київського метрополітену будуть покриті 4G-мережею. Як розповіли оператори, з моменту запуску 4G на перших станціях, разом абоненти використовували більше 50 терабайт мобільного інтернету.
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