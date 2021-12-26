Метро Києва: шість нових станцій з покриттям 4G

13:59 17 серпень Київ, Україна

На 15 з 46 підземних станцій київського метрополітену і тунелях між ними працює зв'язок четвертого покоління.
 
Мобільний зв'язок 4G запустили оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell. Ця інформація була оприлюднена на сайтах операторів в понеділок, 17 серпня.
 
Де можна скористатися мобільного 4G-зв'язком?
  • "Університет";
  • "Театральна";
  • "Контрактова площа";
  • "Поштова площа";
  • "Майдан Незалежності";
  • "Золоті ворота".
Станом на день понеділка, 17 серпня, 4G запустили на 15 з 46 підземних станцій.

Мобільні оператори спільно з компанією Huawei до кінця серпня планують розширити покриття ще на 7 станціях:
  • "Хрещатику";
  • "Площі Льва Толстого";
  • "Олімпійської";
  • "Палаці Україна";
  • "Палаці спорту";
  • "Кловській";
  • "Печерської".
У релізі говориться, що до кінця цього року всі станції Київського метрополітену будуть покриті 4G-мережею. Як розповіли оператори, з моменту запуску 4G на перших станціях, разом абоненти використовували більше 50 терабайт мобільного інтернету.