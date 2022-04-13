Метро Києва: пасажиропотік зменшився на 40%

09:17 17 листопада Київ, Україна

За даними Київського метрополітену , за шість місяців цього року метро скористалися на 40% менше пасажирів, ніж минулого року.

Так, з 25 травня по 31 жовтня 2020 року послугами метро скористалися 132 831,9 тис. пасажирів, за аналогічний період 2019 року в підземці було 214 688,3 тис. пасажирів.

Найпопулярніші станції:

▪️ З 25 травня по 31 жовтня 2020 станцією «Академмістечко» скористалися 6 143,3 тис. пасажирів. У 2019 станцією скористалися 9 318,8 тис. пасажирів

▪️ Станція «Лісова» за цей час перевезла 5 768,8 тис. пасажирів (8866 в 2019 році);

▪️ Замикає трійку лідерів станція «Вокзальна» 4 504,5 тис. пасажирів в 2020 на 8 658,4 в 2019.



Найменш популярною стала станція «Дніпро». Торік за період з 25 травня по 31 жовтня 2019 станція перевезла 478,6 тис. пасажирів, в цьому році - лише 322,6 тис. пасажирів.