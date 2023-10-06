Метінвест передав військовим велику партію бронежилетів класу 4+

14:53 06 жовтня Київ, Україна

Військовослужбовці, які захищають Донецьку та Харківську області у складі 63-ї окремої механізованої бригади, отримали велику партію бронежилетів класу захисту 4+ від компанії Метінвест.



Про цю важливу подію було оголошено пресслужбою компанії 6 жовтня.



Як зазначено в офіційному повідомленні, ці бронежилети були виготовлені на підприємствах Метінвесту, що належать Ахметову, в рамках мілітаристської ініціативи, відомої як "Сталевий фронт". Цей крок наголошує на пріоритеті компанії у забезпеченні військових якісною захисною амуніцією.



Підполковник 63-ї бригади Ігор Хоменко підкреслив, що ці бронежилети від Метінвесту задовольняють реальні потреби у надійному захисті серед бійців. Він також висловив щиру подяку компанії за цю цінну підтримку та впевнений, що вона сприятиме спільній перемозі.



За інформацією пресслужби Метінвесту, компанія вже виготовила або закупила за кордоном 165 тисяч бронежилетів з моменту початку повномасштабної війни.