Метінвест передав на фронт ще 300 безпілотників на суму понад $1,4 млн

12:12 19 вересня Київ, Україна

У рамках ініціативи "Сталевий фронт" компанія Метінвест Ріната Ахметова передала Сухопутним військам та розвідникам ГУР ще 300 безпілотників на суму понад $1,4 млн.

"Дрони обладнані тепловізорами та оптичним зумом, що дозволяє відстежувати ворожу техніку та живу силу ворога навіть уночі. Вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 км і бути в повітрі близько 40 хв", - йдеться у повідомленні.

Загалом Метінвест поставив захисникам України вже понад 800 дронів. Це найбільша партія БПЛА, надана ЗСУ у рамках однієї ініціативи.



У рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" металургійні підприємства Метінвесту частково перевели виробництво на військові рейки. Виділено окрему виробничу лінію для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень та бліндажів.