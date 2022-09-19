Метінвест передав на фронт ще 300 безпілотників на суму понад $1,4 млн

У рамках ініціативи "Сталевий фронт" компанія Метінвест Ріната Ахметова передала Сухопутним військам та розвідникам ГУР ще 300 безпілотників на суму понад $1,4 млн.
Загалом Метінвест поставив захисникам України вже понад 800 дронів. Це найбільша партія БПЛА, надана ЗСУ у рамках однієї ініціативи.
У рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" металургійні підприємства Метінвесту частково перевели виробництво на військові рейки. Виділено окрему виробничу лінію для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень та бліндажів.
У рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" металургійні підприємства Метінвесту частково перевели виробництво на військові рейки. Виділено окрему виробничу лінію для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень та бліндажів.
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