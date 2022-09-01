Метінвест направив до лікарень Запоріжжя майже 500 тисяч одиниць медпрепаратів

17:53 29 серпня Київ, Україна

Від компанії Метінвест до лікарень Запоріжжя надійшли 482 тисячі одиниць медпрепаратів та спеціального обладнання, повідомляє пресслужба Запоріжсталі.

Так, лікарні екстреної допомоги отримали системи резервного живлення, які забезпечать безперебійну роботу медичних відділень під час знеструмлення основної мережі електропостачання. Сумарні інвестиції у проєкт становили 20 мільйонів гривень.



Запорізький військовий госпіталь отримав хірургічне обладнання та ліки для комплектації операційного відділення на суму 8 млн гривень. Допомога містить два операційні столи, комплексні електрохірургічні системи з необхідними витратними матеріалами, пристрій для візуалізації вен та 1000 одиниць хірургічних аспіраторів. Для комплектування операційного відділення також було передано близько 17 тисяч одиниць медикаментів.



Загалом медпрограма компанії охоплює п'ять міст – Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка, Кам'янське та Покровськ. Її обсяг уже сягнув 130 млн грн.



Також Метінвест продовжує безоплатно доставляти кисень для лікування хворих на коронавірус: за пів року до лікарень України відвантажено майже 1 200 тонн кисню.