Метінвест направив українським захисникам майже пів мільйона літрів пального

16:54 30 серпня Київ, Україна

Українські військові з моменту вторгнення росії отримали майже пів мільйона літрів пального від Метінвесту, повідомляється на сайті компанії у вівторок, 30 серпня.

Поставки Метінвесту допомогли армії впоратися з дефіцитом палива, особливо на початку війни.

"Наші захисники палають бажанням очистити Україну від ворогів, а ми подбали про те, щоб у ЗСУ були автомобілі з повними баками пального. Ця війна побудована на мобільності, маневреності та вмінні бути на крок попереду супротивника – тому ми передаємо військовим технологічні дрони та тепловізори", - пояснив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Він зазначив, що кожен бореться на своєму фронті: "Захисники відстоюють незалежність України на передовій. А металурги, гірники, шахтарі та ремонтники докладають зусиль для підтримки економіки".



Усього за пів року війни Метінвест направив на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн. Окрім пального компанія забезпечує військових захисною амуніцією, автомобілями, дронами, тепловізорами, медикаментами тощо.