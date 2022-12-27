Металурги та айтішники: Forbes назвав 20 найбагатших українців

13:36 27 грудня Київ, Україна





Рейтинг 20 найбагатших бізнесменів України оприлюднено на сайті видання.



Аналітики Forbes зазначили, що статки найбагатших 20 бізнесменів порівняно з початком лютого 2022-го впали більш ніж на $20 млрд – до $22,5 млрд. За даними видання Forbes , з початку вторгнення росії в Україну майже всі багаті українські бізнесмени втратили частину вартості свого майна. Водночас деяким підприємцям вдалося зберегти свої позиції, а окремим навіть збагатитися.Рейтинг 20 найбагатших бізнесменів України оприлюднено на сайті видання.Аналітики Forbes зазначили, що статки найбагатших 20 бізнесменів порівняно з початком лютого 2022-го впали більш ніж на $20 млрд – до $22,5 млрд.

"2022 рік - не час мірятися статком. Багато активів лідерів рейтингу зруйновано, окуповано або пошкоджено". Наразі релокація, будівництво нових логістичних ланцюгів, вихід на іноземні ринки, пошук постачальників, підрядників та споживачів", - пише видання.

Перше місце зберігає Рінат Ахметов, власник компаній "Метінвест" та ДТЕК. Станом на грудень 2022 року Forbes оцінює його статки в 4,4 мільярда доларів, тоді як у лютому вони оцінювалися в 13,7 мільярда доларів.

На другому місці опинився IT-підприємець та один із засновників компанії Grammarly Максим Литвин з 2,3 мільярда доларів. До початку війни його статки оцінювалися в 4 мільярди доларів.

Третє місце посідає співзасновник Grammarly Олексій Шевченко з 2,3 мільярда доларів. Як і Литвин, з початку війни він втратив близько 1,7 мільярда доларів.

Четверте місце – Віктор Пінчук, власник компанії "Інтерпайп". Його активи видання оцінило у 2,2 мільярда доларів, що на 400 мільйонів менше за довоєнні 2,6 мільярда доларів.

П'яте місце посідає власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго з 1,4 мільярдами доларів — до війни його статки оцінювалися в 1,4 мільярда.

На шостому місці опинилися Олександр та Галина Гереги, власники компанії "Епіцентр К". За оцінкою Forbes, їхні активи становлять 1,2 мільярда доларів, до війни оцінювалися у 1,8 мільярда.

На сьомому місці – співзасновник IT-компанії Revolut Влад Яценко. З початку війни оцінка його статків не змінилася і становить 1,1 мільярда доларів.

Восьме місце зайняв Вадим Новинський, власник промислово-інвестиційної групи "Смарт-Холдинг". З початку війни він втратив 3,5 мільярда доларів, станом на грудень 2022 його активи оцінюються в мільярд доларів США.

Співзасновник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, який опинився на дев'ятому місці, за 10 місяців повномасштабної війни збіднів рівно вдвічі — до 1 мільярда доларів.

На 10 місці опинився власник фінансово-промислової групи TAC Сергій Тігіпко та "Універсал Банку". через війну він вибув із рейтингу мільярдерів і зараз має активів на суму близько 870 мільйонів доларів, тоді як у лютому цього року його статки оцінювалися в 1,5 мільярда доларів США.

11 місце займає Макс Поляков, засновник компанії Noosphere Ventures, що працює у сфері IT та космічних технологій. Його статки аналітики Forbes оцінили у 800 мільйонів доларів.

На 12 місці – п'ятий президент та засновник корпорації Roshen Петро Порошенко, його статки оцінюються у 730 мільйонів доларів. До початку війни вони оцінювалися у суму 1,6 млрд доларів.

13 місце зайняв Юрій Косюк, власник компанії МХП. Його бізнес у сфері харчових та агротехнологій оцінюється в 520 мільйонів доларів, до війни – 780 мільйонів.

14 місце – власник компанії Brursima Микола Злочевський із 500 мільйонами доларів. На лютий 2022-го статки бізнесмена оцінювали в 540 мільйонів доларів США.

На 15 місці опинився Віталій Хомутинник, власник компанії "Укрнафтобуріння". Його активи Forbes оцінюють у 490 мільйонів доларів США. Відтак за 10 місяців війни Хомутиннику вдалося збагатитися на 25 мільйонів доларів.

16 місце займає Андрій Веревський, власник агропромислової компанії Kernel. Зараз статки бізнесмена оцінюються в 400 мільйонів доларів, до війни — 520 мільйонів доларів.

17 місце займає IT-підприємець, засновник SoftServe Тарас Кіцмей. За 10 місяців війни він збагатився зі 190 до 360 мільйонів доларів США.

На 18 місці – бізнесмен, який працює у сфері нерухомості та IT, засновник компанії CIG Степан Черновецький. Його активи оцінили у 350 мільйонів доларів, до війни – у 545 мільйонів доларів США.

19 місце посів Олександр Ярославський, засновник фінансово-промислової групи DCH, з 340 мільйонами доларів. Аналітики оцінюють його довоєнний статок у мільярд доларів США.

20 місце – Олександр Конотопський, засновник технологічної компанії Ajax Systems. Його активи оцінені у 320 мільйонів доларів, до війни – 340 мільйонів доларів США.

При цьому Forbes виключив із переліку деяких бізнесменів із низки причин.

"Військовий рік значно прорідив би список найбагатших. Ми зібрали бізнесменів, які мають високі шанси не потрапити до рейтингу, якби його таки складали. Причини різні: втрата громадянства, негаразди та зрада батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до списку не увійшли Ігор Коломойський, Вадим Єрмолаєв (втрата громадянства), Микола Удянський, Костянтин Григоришин, Іван Фурсін (проблеми з бізнесом), В'ячеслав Богуслаєв (підозра у держзраді) та Віктор Медведчук (звинувачення у держзраді).