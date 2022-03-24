Меркель закликає ЄС до діалогу з Путіним

22:16 26 червня Київ, Україна

На саміті ЄС в Брюсселі 24-25 червня члени Євросоюзу приймали рішення щодо Росії. Багато виступали за подальше посилення санкцій, оскільки не бачать позитивних зрушень у зовнішній політиці Кремля. Однак канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає на проведенні діалогу з Путіним.

Агресія з боку Росії не припиняється. Будівництво «Північного потоку - 2» на завершальній стадії. Російські та проросійські війська займають окуповані райони Донецької, Луганської областей і півострів Крим. Присутність найманців з ПВК Вагнера, за повідомленням експертів, досі можна спостерігати на Близькому Сході, в Південній Америці, Центральній Африці. Шпигунство, диверсії і кібератаки в країнах Європи все так же ведуться російськими спецслужбами.

Проте Ангела Меркель на саміті ЄС вирішила закликати інші країни союзу розпочати мирний діалог з Росією.

Варто зазначити, що її ініціативу підтримав президент Франції Емануель Макрон. Сама канцлерка пояснила це тим, що "прямий діалог з Путіним є єдиним варіантом вирішення конфлікту".

Цікаво, що така заява з'явилася після проведеного саміту Джо Байдена з Володимиром Путіним в Женеві.

Німеччина, очевидно, як і Франція, тепер має намір виступати за лояльне ставлення до повернення діалогу з Росією. При позитивній відповіді інших членів ЄС, це може привести до поступового скасування санкцій проти Росії і до значних поступок країн Євросоюзу для Кремля.

Тепер «Північний потік - 2» зможе "зіграти політичну роль" і на користь Німеччині. На майбутніх самітах, вже майбутній канцлер ФРН, в теорії, зможе маніпулювати цінами на газ для європейських країн, що дасть величезну перевагу "думці" Берліна в обговоренні важливих питань для Євросоюзу. А оскільки по «Північному потоку - 2» газ буде йти з Росії, то і питання, "важливі" для Німеччини, будуть важливими і для Кремля.

Однак це лише припущення, на користь якого говорить ставлення Меркель до питання про вирішення проблеми з Росією. З іншого боку, інші члени ЄС мають намір і далі посилювати тиск на Кремль, в тому числі економічний. Пропозиція щодо відновлення прямого діалогу з Путіним відкинута мінімум доти, поки лідер РФ не почне виконувати мінські домовленості.