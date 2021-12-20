Мерія Полтави посилює карантин

13:38 18 березень Київ, Україна

У зв'язку зі зростанням захворюваності в місті та області, Полтавська ОДА прийняла рішення про посилення карантинних обмежень.
 
Про це повідомляє "IPT Полтава".

Разом з тим, в Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації в місті закривають музеї, бібліотеки.

Відзначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.

Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.