Мерія Полтави посилює карантин

У зв'язку зі зростанням захворюваності в місті та області, Полтавська ОДА прийняла рішення про посилення карантинних обмежень.
Про це повідомляє "IPT Полтава".
Разом з тим, в Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації в місті закривають музеї, бібліотеки.
Відзначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.
Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.
Разом з тим, в Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації в місті закривають музеї, бібліотеки.
Відзначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.
Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.
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