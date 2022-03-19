Мера Мелітополя Федорова звільнили з російського полону

19:40 16 березня Київ, Україна

Міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого викрали російські окупанти, звільнили з полону.



Про це у Телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Просто зараз звільнений із російського полону мер Мелітополя Іван Федоров розмовляє з президентом Володимиром Зеленським", - написав Тимошенко.

Тимошенко повідомив, що спецоперація зі звільнення Федорова з російського полону завершилася успішно і зараз він у безпеці. Також заступник керівника Офісу Президента наголосив, що незабаром Федоров повернеться до виконання обов'язків мера українського Мелітополя.