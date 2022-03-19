Мера Мелітополя Федорова звільнили з російського полону

Міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого викрали російські окупанти, звільнили з полону.
Про це у Телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Про це у Телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко повідомив, що спецоперація зі звільнення Федорова з російського полону завершилася успішно і зараз він у безпеці. Також заступник керівника Офісу Президента наголосив, що незабаром Федоров повернеться до виконання обов'язків мера українського Мелітополя.
Нагадаємо, окупанти 11 березня викрали Івана Федорова. Група військових зайшла до його кабінету, чоловіка силоміць виштовхали з кабінету, потім посадили в машину і відвезли у невідомому напрямку.
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