Мер Умані готовий до радикальних заходів

16:43 17 серпень Київ, Україна

Міський голова Умані не змінив свою позицію щодо прибуття в місто хасидів, на святкування Рош ха-Шана. він готовий вдатися до крайніх заходів і виставити блокпости в місті.

Мер Александ Цебрій побоюється, що наплив людей погіршить епідситуацію з коронавірусів. Цебрій повідомив, що відправиться до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським для обговорення цього питання.

"Шановні уманчани, я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блок-постами в'їзди на територію міста Умань . Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста Умані. Я хочу почути ваше ставлення до цього, як ви будете ставитися, коли на період Рош ха-Шана ми зробимо такі запобіжні заходи ", - сказав мер у відеозверненні на своїй Facebook-сторінці.

Цебрій підкреслив, що переконаний в необізнаності президента про цю ситуацію.

"Думаю, що він (Зеленський - прим. ред.) не поінформований досить своїми так званими слугами народу. Тому я зараз виїжджаю в місто Київ, під Офіс президента, і буду чекати там до того моменту, поки зі мною справді не поспілкуються, і особисто президент від мене персонально не дізнається, яка ситуація в місті Умані, не впізнає ваші, уманчани, настрою " , - сказав він.

Мер також додав, що його запросили на засідання держкомісії ТЕБ та НС і нагадав, що на засіданні 11 серпня комісія прийняла рішення про те, що в Умані під час святкування Рош ха-Шана можуть перебувати від 5-ти до 10-ти тисяч паломників.