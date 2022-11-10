Мер Миколаївщини розповів коли настане опалювальний сезон
18:05 09 листопада Київ, Україна
У четвер, 10 листопада у Миколаєві стартує опалювальний сезон. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.
Середньодобова температура на вулиці менше 8 градусів за Цельсієм.. Це означає, що із завтрашнього дня у Миколаєві розпочнеться пуск тепла", - уточнив він.
За словами Сенкевича, у місті планують поступово включити усі 95 котелень.
"У вашому будинку найближчим часом з'явиться тепло, а якщо не з'явиться - ви повинні будете звернутися до керуючих компаній або голови ОСББ", - додав мер.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі