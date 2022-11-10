Мер Миколаївщини розповів коли настане опалювальний сезон

18:05 09 листопада Київ, Україна

У четвер, 10 листопада у Миколаєві стартує опалювальний сезон. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.

Середньодобова температура на вулиці менше 8 градусів за Цельсієм.. Це означає, що із завтрашнього дня у Миколаєві розпочнеться пуск тепла", - уточнив він.



За словами Сенкевича, у місті планують поступово включити усі 95 котелень.