Мер Києва та мер Парижа відкрили Київський сквер у серці Франції у День Незалежності України

19:10 24 серпня Київ, Україна

Мер Києва Віталій Кличко та мер Парижа Анн Ідальго відкрили Київський сквер у центрі французької столиці у День Незалежності України.

Як повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, сквер розташований на бульварі Монпарнас, неподалік музею Пті-Пале та Єлисейських полів.

На відкриття скверу також прийшли українці, які проживають у Парижі, та українські бійці, які лікуються та проходять реабілітацію у столиці Франції.
 