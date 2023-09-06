Мер Києва та мер Парижа відкрили Київський сквер у серці Франції у День Незалежності України

Мер Києва Віталій Кличко та мер Парижа Анн Ідальго відкрили Київський сквер у центрі французької столиці у День Незалежності України.
Як повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, сквер розташований на бульварі Монпарнас, неподалік музею Пті-Пале та Єлисейських полів.
На відкриття скверу також прийшли українці, які проживають у Парижі, та українські бійці, які лікуються та проходять реабілітацію у столиці Франції.
Як повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, сквер розташований на бульварі Монпарнас, неподалік музею Пті-Пале та Єлисейських полів.
На відкриття скверу також прийшли українці, які проживають у Парижі, та українські бійці, які лікуються та проходять реабілітацію у столиці Франції.
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