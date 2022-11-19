Мер Івано-Франківська закликав мешканців на зиму переїхати до села через проблеми з енергопостачанням

Мешканцям Івано-Франківська радять на зиму виїхати за місто через погіршення ситуації з енергопостачанням.
Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.
Марцинків уточнив, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення і підкреслив, що ситуація може стати гіршою, коли в будинках по кілька днів не буде світла.
Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.
Марцинків уточнив, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення і підкреслив, що ситуація може стати гіршою, коли в будинках по кілька днів не буде світла.
Він також закликав мешканців прилеглих сіл дати притулок жінкам та дітям з міських багатоповерхівок.
Марцинків додав, що місто готує пункти обігріву для мешканців міста, проте вони можуть не вмістити всіх охочих.
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