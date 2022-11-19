Мер Івано-Франківська закликав мешканців на зиму переїхати до села через проблеми з енергопостачанням

08:02 18 листопада Київ, Україна

Мешканцям Івано-Франківська радять на зиму виїхати за місто через погіршення ситуації з енергопостачанням.



Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.



Марцинків уточнив, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення і підкреслив, що ситуація може стати гіршою, коли в будинках по кілька днів не буде світла.

"Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості або у приватних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко виживати у багатоквартирних будинках", - попередив мер.



Він також закликав мешканців прилеглих сіл дати притулок жінкам та дітям з міських багатоповерхівок.



Марцинків додав, що місто готує пункти обігріву для мешканців міста, проте вони можуть не вмістити всіх охочих.