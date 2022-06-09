Найменше половини українців планують майбутнє своїх дітей в Україні, якщо буде загроза війни

18:55 09 червня Київ, Україна

Згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, лише 42,9% українців планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні, якщо зберігатиметься військова небезпека.

У разі перемир'я та відкладення війни на потім планують майбутнє своїх дітей в Україні 54,7% мешканців. Зі зміною влади в Росії на

демократичну готовність планувати майбутнє дітей в Україні 76,8% жителів.

Майже все одно впливає на планування майбутнього як вступ України до НАТО або отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%), так і капітуляція та роззброєння Росії (84,5%).



Примітно, що жінки пред'являють більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки.. Зокрема, у разі встановлення перемир'я 57,1% чоловіків погоджуються планувати майбутнє дітей або онуків в Україні порівняно з 52,7% жінок.



Щодо західних регіонів, то менший зв'язок між небезпекою та плануванням майбутнього в Україні.. Наприклад, у разі продовження війни планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців Сходу, 38,8% мешканців Півдня, 44,6% мешканців центральних та північних областей, 48,5% мешканців Заходу України.





Серед мешканців східних областей України помітно вище бажання планувати майбутнє дітей та онуків за кордоном незалежно від розвитку подій: про такі плани заявили 4,3% жителів Сходу, 1,8% жителів Півдня, 1,5% жителів Центру та 1% жителів Заходу .

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 18 травня 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів віком 18 років та старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична помилка вибірки вбирається у 2,4%.