Мендель: жителі окупованих територій потребують ліків

07:57 12 квітень Київ, Україна

Крім медикаментів, необхідних для боротьби з пандемією, жителі окупованих територій України вкрай потребують ліків проти астми, діабету, гіпертонії і серцевих хвороб.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель.



За її словами, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест та інші міжнародні організації направляють туди гуманітарну допомогу.



Йдеться про препарати проти астми, діабету, гіпертонії і серцевих хвороб. Крім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування коронавірусу.

"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів і пацієнтів", - говорить Мендель.

Вона також зазначила, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки саме Міжнародного Комітету Червоного Хреста йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги.



"Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні допомагає сьогодні жителям Донбасу", - додала прессекретарка Володимира Зеленського.