Меморіал української пісні - відкриття на горі Карачун

До Дня захисника України на горі Карачун відкрили новий меморіал. Пам'ятний знак української пісні стоїть на місці загибелі українських військових.

Це черговий пам'ятний знак на Меморіальному комплексі, який розвивають з 2014-го року. На ньому є слова з пісні поета Михайла Петренка "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Як розповіла громадська волонтерка Марина Цвєток, Меморіальний комплекс на горі Карачун - єдиний в Україні, який створений в піснях і віршах, що зображують події 2014-2020 років на сході України.

Стела важить близько тонни. Зробив її житомирський скульптор Віталій Рожик. Це вже 14-й пам'ятний знак, що встановлюють волонтери і військові на Карачуні.

Поблизу Меморіального комплексу висадили клени. Всіх бійців, які загинули, захищаючи Донбас, вшанували покладанням квітів на меморіалі.