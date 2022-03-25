Мегапроєкти Автодору на 2021 рік

19:45 06 листопада Київ, Україна

Керівництво Укравтодору назвало чотири майбутні мегапроєкти, серед яких співпраця між містом і приватним сектором.



Про це Укравтодор повідомив на своїй сторінці.



Зараз в розробці компанії знаходяться 2 мегапроєкти (проєкти, що мають тривалий вплив на економіку і суспільство).



Один з них - будівництво Запорізького моста вартістю 119 мільярдів гривень. У 2020 році з них було використано 3 мільярди. До кінця року планується відкрити один проїзд.



Далі йдеться про трасу Н-31 Дніпро - Решетилівка вартістю 29 мільярдів гривень. Завершення роботи очікують в 2021 році.



У наступному році Автодор хоче почати ще кілька проєктів. Серед них:



- Київська обхідна дорога вартістю 85 мільярдів гривень і протяжністю 180 км;



- Кременчуцький міст вартістю 12,5 мільярда гривень, на будівництво якого піде від 3-х років;



- дорога в Одеський порт вартістю 2,2 мільярда.



Компанія відзначає, що четвертим мегапроєктом стане пілотне партнерство держави і приватного сектора. "Інвестор заробить на "платі за доступність" і розвитку придорожньої мережі - а країна отримає дороги світової якості", - говорять в Укравтодорі.



Завдяки такому партнерству розраховують на роботи на 1400 км доріг, 61% яких - зобов'язання інвестора. Така співпраця дозволить залучити близько 2 мільярдів доларів приватного капіталу.