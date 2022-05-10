Медведчуківські медіа просувають нового "розп'ятого хлопчика", церковного

16:12 08 грудня Київ, Україна





«Я "обожнюю" московські схильності до фантазій. Правда, все частіше наші екранозоряні мюнхгаузени потрапляють в халепу. Пам'ятайте, як вони, повідомляючи про "сотні тисяч паломників", які прийшли в Харкові на зустріч до патріарха Кирила, домалювали масовість зустрічі за допомогою фотошопу?



Зробили це так грубо, що навіть IT-першокурсники виявили



ЗМІ поширюють інформацію про те, що сьогодні в Києві пройшов "черговий масовий" мітинг проти патріарха Константинопольського Варфоломія, але "примарних" протестувальників ніхто не бачив... або не застав?! На думку журналістки Ярослави Міщенко, все це не що інше, як витівки медведчуківських медіа.«Я "обожнюю" московські схильності до фантазій. Правда, все частіше наші екранозоряні мюнхгаузени потрапляють в халепу. Пам'ятайте, як вони, повідомляючи про "сотні тисяч паломників", які прийшли в Харкові на зустріч до патріарха Кирила, домалювали масовість зустрічі за допомогою фотошопу?Зробили це так грубо, що навіть IT-першокурсники виявили фейк ? Або, наприклад, замалювали на найсвятішій руці патріарха Кирила годинник Breguet? Хоча, навіщо соромитися? Першоієрарх, у якого яхти, елітна нерухомість і в минулому торгівля алкоголем, може собі дозволити.

Зараз російські піддані взяли підряд на тему: "українські віряни вийшли на протест проти приїзду Святійшого Варфоломія". Насправді одна жалюгідна тусовочка в кінці листопада була.



Ми, опоненти акції, махнули рукою, якщо вже старі комуністи вирішили заробити московських грошей, то промовчимо. Заради християнського милосердя. До літа далеко, а там, якщо що, підключимося. Вийдемо до стареньких, заглянемо в очі, запитаємо, за що вони не люблять його Всесвятість? Лагідно запитаємо, оскільки старих шкода.



Але медведчуківські медіа вирішили ганяти по сайтах фото цієї тусовки і багаторазово використовуючи його, як ілюстрацію, заявляти про "нові" протести.



Ось, наприклад, сьогодні, на сайті 112-го каналу з'явилося фото типу "українці протестують". Швидше за все, з тієї самої першої акції.





А на другому фото, яке ми зробили буквально в цей же час в цьому місці, немає ніяких "протестувальників-українців". Або ми їх не застали? А хтось їх взагалі бачив?



Говорячи про "розп'ятого хлопчика", я мала на увазі не власне буквальне повторення фейку, а вже якусь встановлену одиницю виміру російської брехні. У нашому випадку логічно запитати по-іншому? А чи був хлопчик в принципі?», - прокоментувала ситуацію Ярослава Міщенко.