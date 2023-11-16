Медреформа: підготовка до європейських стандартів розпочнеться у 2024 році

10:53 16 листопада Київ, Україна

Україна готується розпочати реформи національної медичної системи у 2024 році для кращої відповідності європейським стандартам.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб наша медична система відповідала стандартам ЄС", – наголосила заступниця міністра охорони здоров'я Марина Слободниченко.

Заплановані реформи є відповіддю на рекомендацію Єврокомісії розпочати офіційні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.



Серед планів реформування МОЗ хоче покращити інформаційні системи охорони здоров'я, затвердити національний план дій щодо подолання біологічних, хімічних та екологічних загроз, а також розпочати реалізацію національного плану дій зі стійкості до антибіотиків.



Напередодні переговорів щодо вступу МОЗ відзначив певний попередній прогрес у реформах охорони здоров'я, включаючи ратифікацію Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну, а також впровадження системи епідеміологічного нагляду відповідно до принципів ЄС.