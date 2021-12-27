Медики, залучені до COVID-вакцинації, отримають безкоштовний доступ до Інтернету

Часто мобільним бригадам, залученими до COVID-вакцинації, доводиться виїжджати на місця, де немає доступу до Інтернету, в зв'язку з цим оператори мобільного зв'язку Vodafone Ukraine, Kyivstar і lifecell надали медикам безкоштовний мобільний зв'язок.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Фейсбуці.
Згідно з повідомленням, для проведення вакцинації проти COVID-19 на сьогодні навчено близько 270 мобільних бригад. У МОЗ зазначають, що забезпечення медиків потужним мобільним Інтернетом є важливою підтримкою.
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