Медики почали національний флешмоб #врятуйлікаря

11:15 15 грудня Київ, Україна

Рівень зарплат медичних працівників в Україні відомий, мабуть, усім. Сьогодні Максим Степанов записав відеозвернення до народних депутатів з проханням переглянути зарплати медпрацівників і попередив, що в країні може початися кадровий голод в медичній галузі.

А тепер до проблеми підключилися і медпрацівники. Лікарі почали національний флешмоб #врятуйлікаря, в соціальних мережах і телеграм-каналах поширюється відео, в якому лікарі, лаборанти, медсестри називають себе і вимагають від влади звернути увагу на обіцянки підняти зарплати.

Лікарі вимагають від депутатів підвищення зарплат. У будь-якому випадку, це зрозуміло з численних відео в мережі Інтернет.

На відео лікарі кажуть, що їхні зарплати 5000, 6000, 8000 гривень, і вони настільки втомилися, що не соромляться говорити, що грошей немає навіть на їжу.

"Мій посадовий оклад - 5385 гривень. З такою зарплатою, як зараз, ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви, як народні депутати, будете піклуватися про майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація. Сподіваюся на ваш розум, на ваше людяне ставлення до медичних працівників", - говорить в одному з відео лікар дитячої протитуберкульозної лікарні Володимир Кудімов.

Джерела в медасоціаціях підтверджують, що якщо Верховна Рада проголосує за бюджет, в якому будуть проігноровані інтереси медиків - лікарі вийдуть на національний страйк.