Медики почали національний флешмоб #врятуйлікаря

Рівень зарплат медичних працівників в Україні відомий, мабуть, усім. Сьогодні Максим Степанов записав відеозвернення до народних депутатів з проханням переглянути зарплати медпрацівників і попередив, що в країні може початися кадровий голод в медичній галузі.
А тепер до проблеми підключилися і медпрацівники. Лікарі почали національний флешмоб #врятуйлікаря, в соціальних мережах і телеграм-каналах поширюється відео, в якому лікарі, лаборанти, медсестри називають себе і вимагають від влади звернути увагу на обіцянки підняти зарплати.
Лікарі вимагають від депутатів підвищення зарплат. У будь-якому випадку, це зрозуміло з численних відео в мережі Інтернет.
На відео лікарі кажуть, що їхні зарплати 5000, 6000, 8000 гривень, і вони настільки втомилися, що не соромляться говорити, що грошей немає навіть на їжу.
Джерела в медасоціаціях підтверджують, що якщо Верховна Рада проголосує за бюджет, в якому будуть проігноровані інтереси медиків - лікарі вийдуть на національний страйк.
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