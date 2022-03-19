Медики оточеного Маріуполя просять про негайну допомогу

08:17 16 березня Київ, Україна

Медики оточеного російськими окупантами Маріуполя просять про негайну допомогу місту, де щодня гинуть люди. Самі медики цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаються допомагати у міру можливостей як військовим, так і цивільним.



"Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи в Маріуполі від злочинів Росії, то, запевняю, навіть близько не уявляєте".



Але кожна бомба, град, руйнування – це поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані уламками тіла, нутрощі, що випадають. Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених та загиблих, можливо, ваші рідні та близькі.



Але слухайте, тому що ви повинні розуміти ситуацію та діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Тому що ми не хочемо бути героями та мучениками посмертно", - йдеться у відеозверненні медиків із оточеного міста.



Також напередодні російські окупанти захопили обласну лікарню інтенсивного лікування, а персонал та пацієнти опинилися у заручниках. Туди ж зганяють усіх перехожих, а з вікон лікарні ведуть обстріл, намагаючись спровокувати захисників Маріуполя.



"Так, окупанти роблять картинку для російського телебачення, ціною людських життів, діючи за власними методичками. Зовсім недавно, розбомбивши пологовий будинок у Маріуполі, розповідали, що нібито там ховалися бійці Азова", - зазначають героїчні медики міста.



Згідно з офіційними даними, у Маріуполі за весь час блокади міста загинуло понад 2,3 тисячі осіб, проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сказав, що насправді ситуація в місті значно гірша, а кількість жертв російських обстрілів може досягати 20 тисяч.