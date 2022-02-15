Медальний залік зимової олімпіади на вечір 15 лютого

18:13 15 лютий Київ, Україна

Збірна Норвегії продовжує лідирувати на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Одинадцятий день змагань приніс цій команді три золоті нагороди з дев'яти.



Збірна України поки що без нагород. Були надії, що біатлоністи, що борються за медалі, проте в естафеті вони настріляли чотири кола штрафу і з медальних перегонів вибули задовго до фінішу.



Цікаво, що Кентен Фійон-Май отримав у Пекіні вже п'яту нагороду.



Натомість лижні акробати Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк вийшли у фінал.



Невдача спіткала нашу фігуристку Анастасію Шаботову. Під час виконання короткої програми вона впала та посіла 30 місце.