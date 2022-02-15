Медальний залік зимової олімпіади на вечір 15 лютого

Збірна Норвегії продовжує лідирувати на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Одинадцятий день змагань приніс цій команді три золоті нагороди з дев'яти.
Збірна України поки що без нагород. Були надії, що біатлоністи, що борються за медалі, проте в естафеті вони настріляли чотири кола штрафу і з медальних перегонів вибули задовго до фінішу.
Цікаво, що Кентен Фійон-Май отримав у Пекіні вже п'яту нагороду.
Натомість лижні акробати Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк вийшли у фінал.
Невдача спіткала нашу фігуристку Анастасію Шаботову. Під час виконання короткої програми вона впала та посіла 30 місце.
Збірна України поки що без нагород. Були надії, що біатлоністи, що борються за медалі, проте в естафеті вони настріляли чотири кола штрафу і з медальних перегонів вибули задовго до фінішу.
Цікаво, що Кентен Фійон-Май отримав у Пекіні вже п'яту нагороду.
Натомість лижні акробати Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк вийшли у фінал.
Невдача спіткала нашу фігуристку Анастасію Шаботову. Під час виконання короткої програми вона впала та посіла 30 місце.
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