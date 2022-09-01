McDonald's знову працюватиме в Україні

17:28 11 серпня Київ, Україна

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює свою роботу в Україні.

Про це повідомив старший віцепрезидент бізнес-підрозділу міжнародних ринків McDonald's Пол Помрой у четвер, 11 серпня.

"Після тривалих консультацій та обговорень з українськими чиновниками, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - заявив він.

За словами Помроя, протягом кількох наступних місяців McDonald's разом із партнерами займатиметься відновленням постачання продуктів до ресторанів, підготовкою закладів до обслуговування клієнтів, поверненням працівників у робоче середовище, а також запровадженням розширених процедур та протоколів для забезпечення безпеки персоналу та клієнтів.



Рішення McDonald's привітав глава МЗС Дмитро Кулеба.