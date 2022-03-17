МАЗ поставив до Києва 50 нових автобусів

Віталій Кличко анонсував отримання 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ.
Про це стало відомо зі сторінки мера в Facebook.
"Всі нові автобуси - з низькою підлогою, з пандусами і спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження і навігації, оснащені кондиціонерами", - повідомив мер.
Кличко наголосив на важливості закупівель транспорту великої місткості в ситуації пандемії.
Всі нові автобуси будуть передані автопаркам «Київпастранс» для роботи на найбільш завантажених маршрутах.
"Це допоможе вирішити проблему і з пробками. А також - витісняти з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту", - додав Кличко.
Про це стало відомо зі сторінки мера в Facebook.
"Всі нові автобуси - з низькою підлогою, з пандусами і спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження і навігації, оснащені кондиціонерами", - повідомив мер.
Кличко наголосив на важливості закупівель транспорту великої місткості в ситуації пандемії.
Всі нові автобуси будуть передані автопаркам «Київпастранс» для роботи на найбільш завантажених маршрутах.
"Це допоможе вирішити проблему і з пробками. А також - витісняти з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту", - додав Кличко.
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