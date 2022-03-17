МАЗ поставив до Києва 50 нових автобусів

19:08 20 жовтня Київ, Україна

Віталій Кличко анонсував отримання 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ.



Про це стало відомо зі сторінки мера в Facebook.



"Всі нові автобуси - з низькою підлогою, з пандусами і спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження і навігації, оснащені кондиціонерами", - повідомив мер.



Кличко наголосив на важливості закупівель транспорту великої місткості в ситуації пандемії.



Всі нові автобуси будуть передані автопаркам «Київпастранс» для роботи на найбільш завантажених маршрутах.



"Це допоможе вирішити проблему і з пробками. А також - витісняти з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту", - додав Кличко.